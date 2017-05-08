Порошенко решил разместить мемориал АТО в музее Второй мировой войны

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Киев, 8 мая. На территории национального музея истории Украины во Второй мировой войне будет размещен мемориал, посвященный украинским силовикам, принявшим участие в военной операции в Донбассе. Такое решение озвучил президент страны Петр Порошенко во время посещения выставки фотографий о вкладе украинских националистов в «победу на фашизмом».

«Вся эта территория, где будет размещаться национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, а также будущий мемориальный комплекс участникам антитеррористической операции должен стать единым мемориалом украинских героев», — добавил Порошенко.

Он отметил, что не видит лучшего решения, чем разместить мемориал в историческом месте, что станет свидетельством «связи поколений».