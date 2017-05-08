Школьница из Великобритании опередила в IQ-тесте Эйнштейна и Хокинга

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Манчестер, 8 мая. Школьница из Великобритании поразила организаторов тестирования уровня интеллекта, набрав в ходе тестов максимальное количество баллов, возможное для человека, не достигшего 18 лет. Результаты 12-летней Раджгаури Павар, живущей в графстве Чешир, выше, чем у великих физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга.

На проходившем в Манчестере тестировании Павар набрала 162 балла — максимально возможный результате. При этом в рамках данного вида тестов граница, после которой человека можно смело называть гением логического мышления, расположена на отметке в 140 баллов, а признанные гении — Эйнштейн и Хокинг, известные фантастическими способностями своего мышления — набирали только 160 баллов, причем уже в взрослом возрасте.

12-year-old Indian-origin girl scores 162 in Mensa IQ test, beats Einstein, Stephen Hawking https://t.co/YAj2C1db9t via @indiatoday — Andrews Victor (@isandrews) May 8, 2017

«Перед тестированием я немного нервничала, но все прошло прекрасно и я рада, что выполнила его так хорошо», — передает Times of India слова Раджгаури Павар.

Девочке немедленно предложили членство в британском Обществе Менса — клубе, куда приглашают людей с наиболее высоким интеллектом.