Захарченко объяснил Киеву, как ДНР получила секретное оружие «от инопланетян»

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Донецк, 8 мая. Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал информацию из соцсетей о якобы имеющемся у ополченцев неизвестном оружии, которое было применено при столкновении с ВСУ под Горловкой, назвав его презентом инопланетян.

Военнослужащие ДНР получили от представителей внеземного разума секретное оружие, которое было применено при боестолкновении с киевскими силовиками под Горловкой, пошутил глава республики Александр Захарченко. Таким образом он прокомментировал сообщения в соцсетях о «неизвестном оружии», находящемся на вооружении ополченцев.

«В 2014 году мы встретились с инопланетянами. Они передали нам свои технологии. Этими технологиями мы работаем по «укропам», — сказал донецкий политик. При этом она заметил, «пускай обсуждают», имея в виду посты в соцсетях на данную тему, пишет Life.ru​