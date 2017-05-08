Неласковый май: Захарова утешила москвичей, испугавшихся «конца света»

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Москва, 8 мая. Спикер МИД РФ Мария Захарова призвала москвичей не расстраиваться из-за испортившейся погоды в Москве. Все ерунда, написала она на своей странице в Facebook, заверив жителей столичного региона, что снег и град на 9 мая вовсе не конец света.

«Снег закончился. Начался град. Поверьте, и это такое счастье», — уверена дипломат. По ее мнению, всем, кто считает, что праздники испорчены и настал конец света, следует изменить свое отношение к погоде.

«Все ерунда, и в такую погоду, возможно, расстроившую все ваши шашлычно-посадочные планы, можно найти массу позитивного. Знаю, о чем говорю», — заверила Захарова.

Чуть позже в другом сообщении официальный представитель МИД РФ пошутила о том, что погода в Москве наконец-то «стабилизировалась»: «и снег покрыл землю ровным белым ковром».

Как сообщал ранее портал «Утро.ру», в День Победы в столичном регионе синоптики обещают ненастную погоду с дождем, мокрым снегом и резкими порывами ветра.