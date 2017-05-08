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Сирия, 8 мая. Из Дамаска в провинцию Идлиб эвакуируют первую партию боевиков с их семьями. САА освободила от исламистов гору Сабихия в Восточном Каламуне. В результате авиаудара ВВС коалиции по позициям ИГ** к юго-востоку от Дейр эз-Зора погиб мирный житель, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбила высоту Сабихия и близлежащие территории в Восточном Каламуне в провинции Дамаск; обстреляла позиции боевиков к западу от города Кунейтра.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): покидает район Барза в Дамаске; подверглась авиаударам ВВС Сирии у города Аль-Латамина на севере провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): активировало взрывное устройство на шоссе Ханассер – Алеппо; ведет бои с ССА** вдоль всей линии фронта на западе провинции Даръа; атаковало проправительственных ополченцев в иракской провинции Дияла, есть раненые.

Курды: отбили у ИГ часть позиций недалеко от плотины к северу от Ат-Табки.

Международная коалиция: в результате авиаудара убила мирного жителя к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

В северо-восточном районе Дамаска в результате переговоров с боевиками вооруженной оппозиции была достигнута договоренность, согласно которой, радикалы будут эвакуированы из района Барза в провинцию Идлиб. Эвакуация первой партии боевиков с их семьями уже началась. Как сообщает информационный портал Damascus Now, в течение пяти дней будет вывезено порядка восьми тысяч человек. Задействовано около сорока автобусов.

Создание зоны безопасности в районе Восточной Гуты Дамаска позволило Армии Башара Асада сконцентрировать усилия в районе Восточного Каламуна, где вновь начались активные боевые действия между боевиками незаконных оппозиционных формирований и войсками Сирийской арабской армии (САА). Военнослужащие правительственной армии уже освободили от отрядов исламистов гору Сабихия и близлежащие холмы в этом районе.

Провинция Алеппо

Как сообщает оппозиционный источник, на шоссе Ханассер – Алеппо сработала придорожная бомба. Предполагается, что атаку могли совершить террористы «Исламского государства»*, которые дислоцируются к востоку от ключевой магистрали. К счастью, обошлось без жертв. Данный путь является важнейшим для САА со стратегической точки зрения, так как связывает города Хомс и Алеппо. «Дорога жизни» постоянно подвергается атакам террористов ИГИЛ к востоку от шоссе, и боевиков незаконных оппозиционных группировок к западу.

Провинция Хомс

Несмотря на вступление в силу меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, военные действия к северу от административного центра провинции продолжаются. Согласно источнику подконтрольному вооруженной оппозиции, ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков в городе Аль-Хула на севере провинции Хомс. Кроме того, оппозиционный источник утверждает, что артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в городе Талду на севере провинции. Однако данных, подтверждающих эту информацию, пока не поступало. Напомним, к северу от города Хомс находится одна из четырех зон безопасности, на территории которых запрещены какие-либо военные действия. Соответственно, правительственные силы в данном районе либо отвечают на агрессию со стороны войск вооруженной оппозиции, либо ведут борьбу с радикальной группировкой исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам», на которую действие меморандума не распространяется.

Провинция Дэйр эз-Зор

В борьбу за Дейр эз-Зор включились силы международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Оппозиционный портал сообщает о гибели молодого человека в результате авиаудара ВВС коалиции по позициям ИГИЛ в районе населенного пункта Аль Абу Амр к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Возобновились ожесточенные столкновения между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и террористами группировки, подконтрольной «Исламскому государству», «Джейш Халид ибн Аль-Валид» по всей линии фронта на западе провинции Даръа, сообщает информационный портал Damascus Now. Напомним, в южной части Сирии базируются по большей части группировки оппозиционного блока. Союзники ИГИЛ занимают лишь небольшой анклав к западу от административного центра провинции.

Провинция Ракка

Международная коалиция начала активные действия в западной части провинции Ракка. ВВС США нанесли авиаудары по позициям террористов к западу от недавно освобожденного от ИГИЛ города Ат-Табка, согласно сообщениям оппозиционных СМИ. Информации о возможных жертвах пока не поступало.

Тем временем продолжается зачистка остающихся под контролем террористов территорий на северной окраине Ат-Табки. Бойцам Сирийской демократической армии (SDF)**** удалось отбить у ИГ часть позиций недалеко от плотины города. Военные самолеты международной коалиции также оказывают активную поддержку курдским формированиям, действующим в рамках операции «Гнев Евфрата» под командованием Вашингтона.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли авиаудары по укрепленным районам боевиков вооруженной оппозиции на окраине города Аль-Латамина на севере провинции Хама. В данном регионе не прекращаются постоянные военные действия между правительственными войсками и группировкой «Тахрир аш-Шам», несмотря на расположение на данной территории одной из зон безопасности. Ранее боевики коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Ан-Нусры», предпринимали попытки контрнаступления на позиции САА в районе населенного пункта Аз-Зилакьят, однако каких-либо успехов на данном направлении радикалам достичь не удалось.

Провинция Кунейтра

Оппозиционный источник сообщает о том, что артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в населенном пункте Ас-Самдания Аль-Гарбия в западном пригороде Кунейтры. Данных о потерях сторон пока не поступало.

Как известно, большая часть провинции Кунейтра находится в оккупации сил вооруженной оппозиции. Войска Сирийской Арабской Республики периодически предпринимают попытки наступления на позиции радикалов, однако значительного успеха на этом направлении им пока достичь не удается.

Ирак

Как сообщает портал Iraqi News, террористы ИГ сегодня ночью атаковали позиции проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аль-Шааби» в населенном пункте Ширвин в провинции Дияла. Есть раненые, их количество пока уточняется.

По данным портала боевики «Исламского государства» в течение последних нескольких недель заметно активизировали свои нападения на опорные пункты правительственных и ополченческих отрядов в северо-восточной провинции Дияла. Iraqi News предполагает, что таким образом террористы пытаются отвлечь правительственную армию Ирака от освободительной кампании в городе Мосул.

* Организация запрещена на территории РФ.