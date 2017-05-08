Сирия сегодня: на базе «Хмеймим» замечен А-50, Дамаску не нужны миротворцы ООН в зонах деэскалации

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Сирия, 8 мая. Официальный Дамаск не желает видеть миротворцев ООН в зонах деэскалации. На базе ВКС РФ «Хмеймим» замечен самолет-локатор А-50. Сирийский спецназ атакует ИГ* (запрещено в РФ) в провинции Алеппо, курды — в городе Табка. Боевики покидают столицу САР. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Зоны деэскалации

Официальный Дамаск пообещал соблюдать условия подписанного в Астане меморандума о зонах деэскалации.

«Мы рассчитываем, что его реализация позволит провести размежевание между вооруженной оппозицией, которая согласилась на перемирие, и террористическими группировками ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в РФ — прим. ФАН). Дамаск будет соблюдать условия меморандума, однако в случае его нарушения со стороны любых формирований даст решительный ответ», — заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Пока еще рано говорить, будет ли проект зон безопасности успешен или нет, добавляет министр. Кроме того, Муаллем высказался против присутствия международного контингента под флагами ООН в зонах деэскалации на территории Сирии.

«Никакой роли у ООН или международных сил не будет в этих зонах», — подчеркнул глава сирийской дипломатии.

Самолет А-50 замечен на авиабазе «Хмеймим»

Американский информационный портал Defence News опубликовал спутниковый снимок российской авиабазы «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. На снимке виден российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-50. Сообщается, что фото было сделано спутником израильской компании ImageSat International 3 мая 2017 года.

А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, а также для управления самолетами истребительной и ударной авиации. Его присутствие в «Хмеймиме» в значительной степени усилит контроль ВКС РФ над воздушным пространством Сирии.

«Тигры» атакуют ИГ в Алеппо

Сирийская Арабская Армия (САА) атакует позиции «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в сельской местности на востоке провинции Алеппо. В воскресенье бойцы ударного подразделения правительственной армии «Силы тигра» начали операцию по освобождению стратегически важного военного аэродрома «Джирах». Сейчас штурм авиабазы идет полным ходом. Возвращение аэродрома «Джирах» в руки правительственных войск позволит им укрепить свой контроль над равниной Дейр Хафер.

Бои на подступах к Ракке

Бои за сирийский город Табка, лежащий в предместьях Ракки, продолжаются. Отряды курдского ополчения атакуют позиции террористов ИГ в северо-восточной части города. Эпицентр боестолкновений приходится на кварталы Хай Аввал (Hay Awwal), Тани (Tani) и Хай Салис (Hay Salis). Также стрельба слышна на берегах Евфрата.

Наступление курдов поддерживает боевая авиация международной коалиции, собранной под эгидой США. За минувшие выходные самолеты коалиции совершили восемь боевых вылетов и нанесли серию авиаударов по опорным пунктам террористов в Табке.

Согласно новостным ресурсам, аффилированным с курдским ополчением, за последние два дня боев были уничтожены свыше пятидесяти террористов ИГ.

Мастерство ВКС РФ

Большинство летчиков, которые примут участие в Параде Победы в этом году, прошли военные действия в Сирии и были отмечены высокими госнаградами, заявил главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Они все награждены высокими государственными наградам и с честью и достоинством выполнили там свой долг, а здесь показывают мастерство, которому во многих странах позавидуют», — отметил он.

Боевики оставляют Дамаск

Начался процесс эвакуации первой группы боевиков и членов их семей из квартала Барзе в столице Сирии Дамаске. Боевики и их родственники будут отправлены в провинцию Идлиб. Мирная сдача Барзе стала возможной благодаря достигнутой накануне договоренности между сирийскими властями и несколькими группировками, действующими в составе так называемой вооруженной оппозиции.

Только сегодня Барзе должны будут покинуть полторы тысячи боевиков и членов их семей. Всего из квартала предстоит вывести порядка восьми тысяч человек. После того, как последняя группа антиправительственных боевиков оставит данный анклав, контроль над районом перейдет к официальным властям. После этого стартует процесс восстановления городской инфраструктуры и возвращения мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.