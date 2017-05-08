Порошенко цинично поздравил с победой Красную армию и УПА

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Киев, 8 мая. Президент Украины Петр Порошенко поздравил ветеранов Красной армии и участников запрещенной в России Украинской повстанческой армии накануне 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравления он опубликовал в нескольких сообщениях в своем микроблоге в Twitter. «Слава ветеранам Красной армии и партизанского движения! Славам бойцам УПА* и всем участникам национально-освободительного движения!», — говорится в первом твите.

Слава ветеранам Червоної армії та партизанського руху!



Слава воякам УПА та всім учасникам національно-визвольних змагань! — Петро Порошенко (@poroshenko) May 8, 2017

Следом Порошенко поблагодарил украинских военных за защиту страны от российской агрессии. «Слава всем, кто защищал Украину от агрессии Третьего рейха. Слава ВСУ, добровольцам, волонтерам и всем, кто защищает Украину от агрессии РФ», — написал он.

Слава всім, хто захищав Україну від агресії Третього рейху!



Слава ЗСУ, добровольцям, волонтерам і всім, хто боронять Україну від агресії РФ — Петро Порошенко (@poroshenko) May 8, 2017

Сообщения украинского лидера вызвали настоящую волну возмущения среди пользователей, поразившихся, как Порошенко «сваливает всех в кучу» и не стесняется поздравлять ветеранов Красной армии, несмотря на закон о декоммунизации, и тот факт, что участники УПА воевали против советских солдат, убивали партизан и мирное население.

«Фашист необразованный», — написал один из подписчиков Порошенко. «Все в одно кучу свалил», — ответила на сообщения пользователь Gala. «И нашим, и вашим», — заметил izmailov. «У меня это все вызвало когнитивный диссонанс», — признался Litvino-Ватоўкі.

* Организация запрещена на территории РФ.