Франции при Макроне предсказали уход с международной политической арены

В закладки

Скопировать

Москва, 8 мая. Специалист Центра изучения кризисного общества Александр Вершинин заявил, что избранный на пост президента Франции Эммануэль Макрон превратится в подобие британского монарха — правителя без реальной власти и с сильно подмоченной репутацией. Эксперт убежден, что Франция выбрала кота в мешке, проголосовав за политика, о котором три года назад никто не слышал.

На счету Макрона нет политических заслуг, за исключением двух лет во главе министерства экономики, информирует «Ридус». Отмечается, что предвыборная программа политика была расплывчатой. На выборах победил политик, у которого нет ни крепкой опоры в виде мощной партии, ни прочных позиций среди элиты. Если Макрон не склонит на свою сторону парламентское большинство, то лозунги о создании во Франции политики «нового качества» пойдут прахом.

Самое уязвимое место нового руководителя Франции — это экономика. А что касается внешней политики, то, судя по всему, при Макроне Франция отойдет в тень, а память об особом статусе франко-российских отношений станет достоянием истории.