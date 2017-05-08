Мэттис: Пентагон детально изучит план создания зон деэскалации в Сирии

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Вашингтон, 8 мая. Глава Минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен детально изучить предложения по созданию в регионах Сирии четырех зон деэскалации конфликта, передает Associated Press.

Пентагон и руководство США намерены детально изучить предложения по созданию в Сирии четырех зон деэскалации конфликта. «Мы изучим предложения, посмотрим, могут ли они сработать», — сказал глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис. «Дьявол же всегда в деталях, верно? Поэтому нам нужно посмотреть на детали, посмотреть, сможем ли мы их проработать, будем ли мы считать, что они могут быть эффективными», — резюмировал представитель Пентагона.

По его словам, многие вопросы по реализации меморандума пока не нашли ответа. Вашингтон волнует, кто будет гарантом безопасности зон, какие из стран берут на себя ответственность. Мэттис акцентировал внимание на том, что эти моменты прорабатываются с участием США.​