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Общество
Холодный май 2017-го: в День Победы в Москве может пойти снег

Холодный май 2017-го: в День Победы в Москве может пойти снег

16:02  8 Мая 2017
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Холодный май 2017-го: в День Победы в Москве может пойти снег

Москва, 8 мая. Суровые погодные условия могут ожидать москвичей в День Победы. Уже сейчас в некоторых районах столицы идет дождь и мокрый снег. К ночи ситуация может усугубиться. Синоптики прогнозируют понижение температуры до нуля градусов по Цельсию в городе, а по области до -3, что спровоцирует гололед. 9 мая праздничное настроение москвичам может подпортить сильный северный ветер с порывами до 17 м/с и дождь.

Холодный май 2017-го: в День Победы в Москве может пойти снег

Однако министерство обороны РФ пообещало помощь в коррекции погоды. Как сообщалось ранее, в полночь в небо поднимутся самолеты ВКС, которые в течение суток будут разгонять тучи над российской столицей. 

Алексей Громов
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