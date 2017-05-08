Холодный май 2017-го: в День Победы в Москве может пойти снег

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Москва, 8 мая. Суровые погодные условия могут ожидать москвичей в День Победы. Уже сейчас в некоторых районах столицы идет дождь и мокрый снег. К ночи ситуация может усугубиться. Синоптики прогнозируют понижение температуры до нуля градусов по Цельсию в городе, а по области до -3, что спровоцирует гололед. 9 мая праздничное настроение москвичам может подпортить сильный северный ветер с порывами до 17 м/с и дождь.

Однако министерство обороны РФ пообещало помощь в коррекции погоды. Как сообщалось ранее, в полночь в небо поднимутся самолеты ВКС, которые в течение суток будут разгонять тучи над российской столицей.