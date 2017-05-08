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Украина
Украинская полиция задержала одессита за флаг с советской символикой

Украинская полиция задержала одессита за флаг с советской символикой

15:35  8 Мая 2017
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Украинская полиция задержала одессита за флаг с советской символикой

Одесса, 8 мая. Правоохранительные органы в воскресенье задержали одессита, на машине которого был закреплен флаг с советской символикой. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Национальной полиции. 

Как стало известно, инцидент случился в минувшее воскресенье. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что мужчина якобы «в районе рынка «Застава» нелегально распространяет запрещенную символику советских времен».

На место прибыли правоохранительные органы и задержали 29-летнего одессита. По словам полицейских, к транспортному средству мужчины был прикреплен флаг с надписью «Отечественная война».

Задержанного могут посадить в тюрьму сроком до пяти лет.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что неизвестные вандалы снесли памятный камень маршалу Жукову. 

 

#украина #одесса
Дана Балан
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