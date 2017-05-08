ВКС РФ впервые примут участие в параде Победы в столице Таджикистана

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Душанбе, 8 мая. Впервые в истории звено самолетов ВКС РФ примет участие в параде в честь Дня Победы, который будет проходить 9 мая в столице Таджикистана Душанбе. В параде Победы будет участвовать звено российских штурмовиков Су-25СМ.

«Звено штурмовиков Су-25СМ впервые примет участие в Параде Победы в Душанбе. Самолеты пройдут церемониальным строем на высоте около 300 метров со скоростью до 500 км/ч», — рассказал помощник командующего войсками Центрального военного округа Вооруженных сил РФ полковник Ярослав Рощупкин.

К участию в параде будет привлечена боевая авиация ЦВО, перебазированная на таджикский аэродром «Айни» с расположенной в Киргизии авиабазы «Кант». В параде Победы примут также участие более 100 военнослужащих расположенной в Таджикистане 201-й российской военной базы.