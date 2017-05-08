Королева Елизавета отправилась в церковь за рулем Jaguar

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Лондон, 8 мая. Жители Великобритании заметили 91-летнюю королеву Елизавету II за рулем Jaguar. Монаршая особа продолжает самостоятельно ездить на машине в часовню.

Королеву заметили за рулем шикарного автомобиля, когда та возвращалась со службы в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке. Интернет-пользователи принялись бурно обсуждать этот случай. Королева не только в свои 91 год отлично справляется с вождением, но и прекрасно выглядит. Она была в синем костюме и стильной шляпе, информирует Дни.ру.

Королева известна своей любовью к автомобилям. Ее 95-летний супруг принц Филипп на днях заявил, что с сентября выходит на пенсию и перестает активно участвовать в общественной жизни, а вот королева Елизавета всегда рада показаться на публике. Королева является единственным человеком в стране, что может водить машину без водительского удостоверения.