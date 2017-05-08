В Сирии новорожденного мальчика назвали Владимир Путин

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Дамаск, 8 мая. В пригороде Дамаска появился свой Владимир Путин. Такое необычное имя дали новорожденному мальчику его родители, решив выразить благодарность президенту России за помощь Сирийской арабской армии в освобождении страны от террористов.

Видео с маленьким Владимиром Путиным уже появилось в Сети. На кадрах, опубликованных RT, можно видеть главу семейства, который держит сына, завернутого во флаг Сирии. На стене их жилища висит портрет президента САР Башара Асада и флаг РФ.