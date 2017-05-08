«Мужик в кепке» на фотографии с Макроном стал звездой соцсетей

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Париж, 8 мая. Пользователи социальных сетей обратили внимание на молодого человека, который стоял позади одержавшего победу на выборах президента Франции Эманнуэля Макрона, когда тот исполнял «Марсельезу» на площади перед Лувром. Мужчина был одет в обычную футболку и бейсбольную кепку, тогда как остальные соратники Макрона предпочли для выхода на люди официальный стиль, пишет сегодня «Ридус». Комментаторы в соцсетях уже прозвали героя «мужиком в кепке» и напророчили ему звездную славу.

Журналисты объявили на него настоящую охоту и выяснили, что молодой человек — активист движения «Вперед», которое возглавляет Макрон. Ему 31 год, он является владельцем пиццерии. Зовут его Морган Симон. Он рассказал, что футболка и кепка — его обычный стиль одежды, а снять головной убор во время исполнения гимна он не догадался.