Турчинов назвал операцию ВСУ в Донбассе «отечественной войной»

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Киев, 8 мая. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов назвал конфликт в Донбассе «отечественной войной» и провел параллель между современными событиями и Европой 30-х годов.

Бывший спикер украинской Рады и нынешний секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал конфликт в Донбассе, назвав его «отечественной войной». При этом украинский политик провел параллель между сегодняшними событиями и теми, что происходили в Европе в 30-х годах перед началом Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.

Напомним, что 8 мая на Украине отмечается День памяти и примирения — общий для стран Европы праздник. Ориентированный на ЕС украинский президент Петр Порошенко подписал ранее указ о проведении торжественных мероприятий 8–9 мая.