Следовавший в Москву самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Уфу

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Москва, 8 мая. Воздушное судно авиационного перевозчика «Аэрофлот», следовавшее рейсом Уфа — Москва, вынужденно вернулось в пункт отправления по причине технической неисправности. Об этом сообщает сегодня пресс-служба воздушной гавани Уфы.

По данным пресс-службы уфимского аэропорта, в 15.43 по местному времени (13.43 по московскому времени) из-за технической неисправности, которая обнаружилась сразу после взлета, совершил посадку рейс компании «Аэрофлот», выполнявший полет в российскую столицу.

Всего на борту находился 81 пассажир. Информации о пострадавших не поступало. Ожидается, что все пассажиры будут отправлены в Москву вечерними рейсами «Аэрофлота» в 19.15 и 22.55.

Сейчас уфимский аэропорт работает в обычном режиме, говорится в сообщении.