Общественники предлагают ввести в школах РФ уроки антитеррора

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Москва, 8 мая. Уроки, направленные на профилактику экстремизма, предлагают ввести в российских школах общественники. С такой инициативой намерены выступить активисты Общества защиты прав потребителей образовательных услуг. Его председатель Виктор Панин рассказал, что документ будет направлен в Министерство образования уже на следующей неделе. Он считает, что обязанность вести соответствующие беседы с детьми на тему антитеррора должна быть возложена на школьных психологов.

«Большую роль должна играть профилактика этих явлений с младших классов. Штатные школьные психологи должны начать работать по-новому. На сегодняшний день они вообще не ведут никакой деятельности и получают бюджетные деньги», — цитирует Панина RT.

Идея не нова. Профилактикой экстремизма в школах занимаются во многих странах мира. Такая практика введена в Китае, США, Японии и Германии. И там эту работу выполняют как раз психологи.