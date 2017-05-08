Стало известно, как россияне оценивают действия Сталина в годы войны

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Москва, 8 мая. Половина россиян оценивает деятельность Иосифа Сталина как руководителя страны во время Великой Отечественной войны в положительном ключе, свидетельствуют итоги опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

32% заявили, что роль Сталина в войне была отчасти положительной, отчасти отрицательной. Отрицательно отозвались о деятельности Сталина 8% опрошенных. 69% россиян убеждены, что история Великой Отечественной войны в РФ освещается объективно, 18% россиян придерживаются противоположной точки зрения.

56% соотечественников назвали День Победы народным праздником, 35% считают эту дату государственным праздником, а 6% сказали, что это семейный праздник. 87% респондентов сказали, что в их семье есть те, кто воевал, поэтому этот праздник для них имеет особое значение.

9 Мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне.