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Общество
Skoda объявила огромные скидки на популярные в России модели

Skoda объявила огромные скидки на популярные в России модели

18:15  8 Мая 2017
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Skoda объявила огромные скидки на популярные в России модели

Москва, 8 мая. Российское представительство Skoda Auto обновила ценник для популярных на отечественном рынке моделей — Rapid, Yeti и Superb, предложив хорошие скидки.

В мае на российском авторынке фанаты Skoda Auto смогут приобрести компактный лифтбек Rapid 2017 года, сэкономив до 148 тыс. рублей. Снижение цен также касается любой модели Yeti 2016/2017, скидка может достигать 240 тыс. рублей.

Skoda объявила огромные скидки на популярные в России модели

Спецпредложение действует и для лидера модельного ряда бизнес-седана Superb 2016/2017 года, на покупке которого можно сэкономить до 225 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы российского офиса компании. Клиенты Skoda также могут рассчитывать на особые условия льготного кредитования.

Skoda объявила огромные скидки на популярные в России модели

Ирина Селезнева
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