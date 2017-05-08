Skoda объявила огромные скидки на популярные в России модели

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Москва, 8 мая. Российское представительство Skoda Auto обновила ценник для популярных на отечественном рынке моделей — Rapid, Yeti и Superb, предложив хорошие скидки.

В мае на российском авторынке фанаты Skoda Auto смогут приобрести компактный лифтбек Rapid 2017 года, сэкономив до 148 тыс. рублей. Снижение цен также касается любой модели Yeti 2016/2017, скидка может достигать 240 тыс. рублей.

Спецпредложение действует и для лидера модельного ряда бизнес-седана Superb 2016/2017 года, на покупке которого можно сэкономить до 225 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы российского офиса компании. Клиенты Skoda также могут рассчитывать на особые условия льготного кредитования.