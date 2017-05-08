Жена Макрона станет самой необычной хозяйкой Елисеевского дворца в истории Франции

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Париж, 8 мая. После победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, в Елисейском дворце появится самая необычная первая леди республики.

Отметим, что новоиспеченный глава Франции, который приступит к своим прямым обязанностям 14 мая, женат на 64-летней Бриджит Тронье. Она была его школьным педагогом.

Макрон и Тронье познакомились, когда ему было всего 15 лет. Тогда Тронье преподавала французский язык и вела театральный кружок в частном школьном учреждении, где учился Макрон. В 17 лет будущий основатель движения «Вперед» признался ей в любви, сообщает New Inform.

Стоит отметить, что тогда женщина была замужем, а в их семье подрастало трое детей. Впрочем, спустя пару лет она бросила супруга, чтобы выйти замуж за Макрона.