Эстонские активисты откроют памятник советским летчикам

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Кивиыли, 8 мая. В среду, 10 мая, эстонские активисты намерены открыть в небольшом городе Кивиыли памятный камень в честь советских летчиков, погибших в 1944 году во время боев за освобождение Эстонии от немецко-фашистских захватчиков. У памятного камня в честь экипажа советского бомбардировщика Пе-2 непростая судьба — памятник дважды подвергался нападению вандалов, которых не могла найти эстонская полиция.

Активисты, восстановившие табличку на памятнике, хотели перенести его к имеющемуся братскому захоронению в Кюттейыу, сообщает «Интерфакс», однако в последний момент мэр Кивиыли Николай Воейкин отказал активистам. Тогда было решено установить памятник советским летчикам на частной земле возле въезда в Кивиыли, на месте, принадлежащем активисту Саркису Татевосяну.