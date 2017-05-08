Сирия: русскоязычная община раздала в Алеппо георгиевские ленточки

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Алеппо, 8 мая. Русскоязычная община в сирийском Алеппо провела акцию «Георгиевская ленточка». На одной из центральных площадей города всем желающим раздали ленточки, а также инструкции на арабском языке с объяснением значения символа.

«9 мая для нас является святым днем, праздником. До войны наша диаспора и община, конечно, отмечала этот праздник», — рассказала представителям СМИ председатель русскоязычной общины Алеппо Наталья Троцкая.

Троцкая объяснила, что во время войны не было возможности отметить праздник как следует, но сейчас, когда Алеппо освобожден от боевиков, традиция возрождается. Председатель общины назвала георгиевскую ленточку частью истории, которой русскоязычная община рада поделиться с сирийскими друзьями.

Один из местных жителей заметил, что ежегодно смотрит по телевидению Парад Победы на красной площади в Москве. «Я знаю, что для наших русских друзей это великий праздник, День Победы над фашизмом, над злом», — отметила еще одна жительница Алеппо, сообщает ТАСС.

Такая акция прошла в Алеппо в первый раз. Вечером в понедельник 8 мая организаторы надеются раздать еще несколько сотен ленточек в городском университете. Ранее она уже была проведена в Дамаске и Латакии. В русскоязычной общине надеются, что акция станет традиционной.