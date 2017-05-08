МЧС рекомендует жителям Москвы и Подмосковья не выходить из дома 8 мая

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Москва, 8 мая. Дождь, переходящий в мокрый снег, и сильный ветер уже в ближайшие часы могут обрушиться на столицу и область. Такая непогода, нехарактерная для этого времени года, может сохраниться вплоть до завтрашнего утра. Такой прогноз дают синоптики. МЧС уже разослало предупреждение о грядущих «капризах природы».

Как пишет РИАМО, непогода может спровоцировать аварийные ситуации на дорогах из-за слабой видимости, а также аварии на электросетях и обрушение деревьев.

Терпеть такие катаклизмы придется недолго. По крайней мере, жителям столицы. Как сообщалось ранее, в полночь в небо поднимутся самолеты ВКС РФ, которые при помощи специальных реагентов разгонят облака над Москвой, что обеспечит ясную погоду в праздничный день 9 Мая.