В Эстонии осудили россиянина на пять лет за шпионаж

В закладки

Скопировать

Таллин, 8 мая. Суд Эстонии приговорил к пяти годам лишения свободы 30-летнего гражданина России Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с российской военной разведкой.

Эстонский Харьюский уездный суд вынес решение приговорить к пяти годам заключения россиянина Артема Зинченко. По данным госпрокуратуры Эстонии, подсудимый якобы был завербован ГРУ в 2009 году и принимал участие в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности страны. Зинченко обвинили в сборе информации о военных объектах, средствах связи, передвижениях техники в Эстонии. Известно, что у россиянина был вид на жительство в Эстонии с 2013 года.

Обвинение утверждает, что мужчина занимался деятельностью, «направленной на подрыв безопасности Эстонии», в период с 2013 до января 2017 года, до момента задержания.