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Весь мир
Россиянина приговорили в Эстонии к пяти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже

Россиянина приговорили в Эстонии к пяти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже

14:59  8 Мая 2017  /обновлено: 16:10  08 Мая 2017
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В Эстонии осудили россиянина на пять лет за шпионаж

Таллин, 8 мая. Суд Эстонии приговорил к пяти годам лишения свободы 30-летнего гражданина России Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с российской военной разведкой.

Эстонский Харьюский уездный суд вынес решение приговорить к пяти годам заключения россиянина Артема Зинченко. По данным госпрокуратуры Эстонии, подсудимый якобы был завербован ГРУ в 2009 году и принимал участие в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности страны. Зинченко обвинили в сборе информации о военных объектах, средствах связи, передвижениях техники в Эстонии. Известно, что у россиянина был вид на жительство в Эстонии с 2013 года.

Россиянина приговорили в Эстонии к пяти годам тюрьмы по обвинению в шпионаже

Обвинение утверждает, что мужчина занимался деятельностью, «направленной на подрыв безопасности Эстонии», в период с 2013 до января 2017 года, до момента задержания.

Ирина Селезнева
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