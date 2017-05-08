ДНР предупредила о планах «Азова» зачистить украинскую часть Донбасса
Донецк, 8 мая. По информации, полученной разведывательными службами вооруженных сил Донецкой народной республики, прибывшим в район находящихся под контролем украинских войск населенных пунктов Марьинка и Красногоровка боевикам украинского нацполка «Азов» было приказано удалить из этих населенных пунктов всех сочувствующих ДНР. Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, эти факты свидетельствуют о подготовки украинскими силами полномасштабной военной операции в Донбассе.
«Нашей разведкой установлено, что на подразделение полка нацгвардии «Азов», ранее прибывшее в район Красногоровки и Марьинки, дополнительно возложена задача проведения зачистки указанных населенных пунктов от лиц, подозреваемых в содействии вооруженным силам ДНР», — заявил в ходе брифинга Басурин.