ДНР предупредила о планах «Азова» зачистить украинскую часть Донбасса

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Донецк, 8 мая. По информации, полученной разведывательными службами вооруженных сил Донецкой народной республики, прибывшим в район находящихся под контролем украинских войск населенных пунктов Марьинка и Красногоровка боевикам украинского нацполка «Азов» было приказано удалить из этих населенных пунктов всех сочувствующих ДНР. Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, эти факты свидетельствуют о подготовки украинскими силами полномасштабной военной операции в Донбассе.