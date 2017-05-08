Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата исполнилось 50 лет

Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата исполнилось 50 лет

14:21  8 Мая 2017
228

Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата исполнилось 50 лет
Москва, 8 мая. Мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду у стен Кремля исполнилось 50 лет. Ровно полвека назад здесь зажгли Вечный огонь.

Сегодня у памятника, ставшего символом памяти о 27 млн людей, погибших в борьбе с  фашистской Германией, провели торжественные мероприятия с инсценировкой событий 1967 года. Именно тогда Вечный огонь  доставили в столицу из Ленинграда, напоминает «Вечерняя Москва». У Кремлевской стены его зажег Герой Советского Союза, военный летчик Алексей Маресьев. 

В церемонии приняли участие силы Военной комендатуры Кремля и рота Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Во временную горелку на бронетранспортер Вечный огонь с помощью исторического факела перенесли ветераны-фронтовики и герои России, после этого пламя было возвращено обратно. 

Завершил церемонию малый парад.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров