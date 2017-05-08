Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата исполнилось 50 лет

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Москва, 8 мая. Мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду у стен Кремля исполнилось 50 лет. Ровно полвека назад здесь зажгли Вечный огонь.

Сегодня у памятника, ставшего символом памяти о 27 млн людей, погибших в борьбе с фашистской Германией, провели торжественные мероприятия с инсценировкой событий 1967 года. Именно тогда Вечный огонь доставили в столицу из Ленинграда, напоминает «Вечерняя Москва». У Кремлевской стены его зажег Герой Советского Союза, военный летчик Алексей Маресьев.

В церемонии приняли участие силы Военной комендатуры Кремля и рота Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Во временную горелку на бронетранспортер Вечный огонь с помощью исторического факела перенесли ветераны-фронтовики и герои России, после этого пламя было возвращено обратно.

Завершил церемонию малый парад.

