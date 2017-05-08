Макрон выбрал страну для первого зарубежного визита

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Париж, 8 мая. Соратница победившего в президентской гонке во Франции Эммануэля Макрона, европейский депутат Сильви Гулар сообщила, что первой зарубежной поездкой основателя движения «Вперед» на посту главы Пятой республики может стать визит в Берлин.

Напомним, в минувшее в воскресенье во Франции завершился второй тур президентских выборов. Макрон победил с результатом 66,06 процентов, говорится в данных МВД Франции после обработки 99,99 процентов бюллетеней.

По словам Гулар, самый молодой президент Франции направится в Берлин в свой первый визит в зарубежное государство.

Она также добавила, что сначала, как ранее говорил и сам 39-летний Макрон, он отправится «поприветствовать французских военных». Впрочем, она не уточнила, о какой поездке в данном контексте идет речь.