Клинцевич: С Макроном у руля Франция станет страной-спойлером

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Действующий президент Франции Франсуа Олланд передаст полномочия главы государства Эммануэлю Макрону в это воскресенье, 14 мая 2017 года.

Согласно данным МВД Франции, Макрон победил во втором туре президентских выборов, набрав 66,1% голосов избирателей. В свою очередь, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Ле Пен признала победу Макрона, но обещала продолжить политическую борьбу в июне, когда во Франции стартуют парламентские выборы.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич не верит, что с Эммануэлем Макроном в кресле президента Франции Парижу и Москве удастся найти общий язык.

«Этого не будет по той простой причине, что сейчас это не нужно Соединенным Штатам. Не для того США запустили весь этот антироссийский проект. Теперь Франция — страна-спойлер на 100 процентов. Макрон будет делать то, что ему скажет делать президентская администрация США», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Франция уже долгое время плетется в фарватере американской внешней политики. Следует полагать, что и при Эммануэле Макроне на посту президента Париж продолжит во всем ориентироваться на США. Франко-российские отношения являются заложниками американо-российских.

«Сегодня не следует говорить о Франции, но следует говорить о США. Для меня очевидно, что нынешняя позиция России так или иначе приведет к тому, что США придется с нами считаться. После того как нормализируются наши отношения с Вашингтоном, выстроятся и наши отношения с Францией, Германией и Европой в целом», — поясняет Франц Клинцевич.

Как бы там ни было, считает сенатор, Макрон у власти задержится ненадолго. Ле Пен не удалось победить его и вряд ли ей когда-нибудь еще выпадет второй такой шанс. Тем не менее Макрону не суждено будет переизбраться на второй срок. «Конечно, Макрон избран на один срок. Вне всякого сомнения, его рейтинги будут еще хуже, чем у Франсуа Олланда. Но сути дела это не меняет. Да, я на сто процентов уверен, что у Макрона не получится остаться на второй срок», — отметил сенатор.

«Я скажу даже больше: учитывая, как вела себя на этих выборах Марин Ле Пен, у нее тоже уже не осталось шансов когда-либо стать президентом Франции. Она еще сравнительно молодой политик, и ей следовало выстраивать свою кампанию по-другому. Ле Пен следовало выбрать более долгоиграющую пластинку. Ей следовало настроить своих избирателей на продолжение борьбы после победы Макрона. Вместо этого она говорила о своей победе как о чем-то неминуемом, как о свершившемся факте. Эта ее убежденность несколько испугала французских избирателей. Через какое-то время они поймут, что Макрон — не лучший президент для их страны, но бросить ему вызов суждено уже другим политикам», — подводит итог Франц Клинцевич.

Единственное, в чем можно быть уверенным в случае Макрона, — он точно не будет самостоятельным политиком, считает глава Центр политической информации Алексей Мухин.

«Макрон — новый человек в политике. Значит, он будет зависеть от внешних обстоятельств. Внешние обстоятельства в его случае — это президентская администрация в Вашингтоне и Ангела Меркель. Вполне вероятно, что господин Макрон пойдет по пути Олланда и станет, как шутят журналисты, «вице-канцлером» Меркель. Тогда для всех других участников политического процесса — прежде всего для России — мало что изменится. Другое дело, что политика, которую проводили Меркель и Олланд в ЕС, только лишь дестабилизирует Европу. Вероятно, что в будущем эти процессы только усугубятся. Тогда Европе потребуется более взвешенно подходить к своим отношениям с Россией, что, безусловно, является благом», — заявил политолог в беседе с корреспондентом ФАН.

Сейчас на Макрона возлагают определенные надежды противники России на европейском континенте, продолжает Мухин. С другой стороны, насколько он будет способен эти надежды оправдать, еще только предстоит увидеть. Все же он — человек новый.

«Поживем — увидим. Возможно, Эммануэль Макрон будет вести более продуманную внешнюю политику. Хотя, конечно, поводов для такого оптимизма мало», — подводит итог Алексей Мухин.