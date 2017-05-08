Сирия: в провинции Алеппо идут бои между курдами и оппозицией

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Алеппо (Сирия), 8 мая. На севере Сирии, в провинции Алеппо, продолжаются бои между вооруженной оппозицией и бойцами курдской «Армии революционеров». Есть погибшие, информирует курдское агентство Firat. Сведения уточняются.



В ночь на понедельник, 8 мая, оппозиционеры-исламисты совершили обстрел города Телль-Рифат и поселка Шейх Иса (Sheikh Îsa) в провинции Алеппо. Они применили артиллерию и минометы. Повреждены дома мирных жителей.



Курдская «Армия революционеров» (Jaish al-Thuwar) совершила атаку на позиции исламистов в городе Мари. Значительное количество исламистов уничтожено, говорится в сообщении.