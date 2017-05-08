Новейшие катера «Раптор» вышли на патрулирование берегов Крыма

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Севастополь, 8 мая. Два новейших быстроходных катера П-415 и П-425 проекта «Раптор» вошли в состав Черноморского флота (ЧФ) России и уже приступили к выполнению задач по патрулированию прибрежных районов Крыма. Об этом журналистам рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Он уточнил, что с учетом пополнения, количество таких катеров выросло до восьми. Длина этого быстроходного противодиверсионного судна составляет 17 метров, ширина — порядка 4 метров. Преследовать нарушителя оно способно на скорости до 50 узлов.