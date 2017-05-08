Аршавин назвал дочь необычным именем

В закладки

Скопировать

Москва, 8 мая. Известный российский футболист Андрей Аршавин раскрыл тайну имени своей грудной дочери, пара выбрала необычное имя для ребенка — Есеня.

Супруги Андрей и Алиса Аршавины назвали родившуюся в феврале дочь необычным именем — Есеня. По словам известного российского футболиста, оно прекрасно сочетается и с отчеством, и с фамилией. Спортсмен объясняет, что имя Есеня имеет испанские корни, однако исследователи полагают, что данное имя мужское и так называли мальчиков во времена древних славян, пишет Starhit. Известно, что сейчас трехмесячная малышка живет в Испании, пара проводит много времени с ребенком.​