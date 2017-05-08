ФРГ рассмотрит вопрос присоединения НАТО в операции против ИГ

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Берлин, 8 мая. Спикер МИД Германии Мартин Шефер назвал сроки рассмотрения властями ФРГ предложений по формальному участию НАТО в борьбе с ИГ*. Предложения поступили со стороны США и партнеров Германии по НАТО. По словам Шефера, этим вопросом правительство займется до саммита в Брюсселе.

«Сейчас ситуация изменилась, не только с приходом новой администрации США, но и в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке. Поэтому мы будем интенсивно рассматривать предложения США и наших партнеров в этой связи до саммита в Брюсселе 25 мая», — сказал он на брифинге в понедельник.

При этом он особо подчеркнул, что результат этих обсуждений общественности представят 25 мая. Он, по словам дипломата, станет сигналом единства НАТО и относительно вклада альянса в борьбу с ИГ.



* Организация запрещена на территории РФ.