МВД Грузии опровергло сведения о задержании российских «Ночных волков»

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Тбилиси, 8 мая. Представители министерства внутренних дел Грузии опровергли информацию, распространенную представителями оппозиции, согласно которой в Грузии находится группа мотоциклистов из российского байк-клуба «Ночные волки». По информации МВД, «Ночных волков» не пропустили в страну.

«В регионе Гурия два дня назад патрульные полицейские задержали группу российских байкеров и оштрафовали их за нарушение правил движения, они не соблюдали дистанцию между мотоциклами, однако у этих байкеров не было какой-либо атрибутики клуба «Ночные волки», — сообщила пресс-служба грузинского ведомства.

Ранее активисты оппозиционной партии «Единое национальное движение» распространили в социальных сетях сведения о том, что на территории Грузии был задержан байкер с нашивкой «Ночных волков». МВД Грузии предупреждало российский байк-клуб о том, что запланированное ими посещение торжественных мероприятий 9 мая в Тбилиси «не соответствует духу праздника» и является нежелательным, после чего пограничные службы не пропустили на границе около 50 байкеров из «Ночных волков».