Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата накануне Дня Победы

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Москва, 8 мая. Мэр российской столицы Сергей Собянин почтил память воинов, погибших в годы Великой отечественной войны, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Накануне 72 годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне представители Мосгордумы во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным возложили венки на Могилу Неизвестного солдата. На сегодняшней церемонии также присутствовали ветераны, труженики тыла, представители общественных организаций, молодежь российской столицы. Собянин напомнил собравшимся, что на 9 мая в Москве запланировано множество праздничных мероприятий и пригласил горожан на городские площадки, пишет «Вечерняя Москва».​​