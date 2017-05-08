Российских спортсменов не пригласили на этап Бриллиантовой лиги в Лондон

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Лондон, 8 мая. Российские легкоатлеты не будут принимать участие в этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Совет директоров лиги отказался присылать им приглашения. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на менеджера чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене (Кучиной) Ольгу Назарову.

«В Лондоне через месяц после этапа Бриллиантовой лиги пройдёт чемпионат мира, где Маша будет защищать свой титул. Так что столица такого крупного турнира и родина президента IAAF Себастьяна Коу могла бы быть более дружелюбна. Но опять же, это их дело. Правда, спорт все-таки должен оставаться спортом. Ничего, мы вернёмся в Лондон в августе. Время всех расставит по местам», — добавила она.

Назарова сказала, что она и легкоатлетка вполне спокойно отреагировали на решение совета директоров, который отказал в приглашении, несмотря на одобрение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), разрешившей участие россиянки под нейтральным флагом. Этап Бриллиантовой лиги в Лондоне стартует 9 июля.