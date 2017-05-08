Советник Макрона рассказал о новой позиции Франции по Brexit

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Париж, 8 мая. Избранный президент Франции Эмманюэль Макрон будет придерживаться жесткой линии на переговорах по Brexit, однако не планирует наказывать Великобританию за намерение покинуть ЕС.

Советник Эммануэля Макрона по экономическим вопросам Жан Пизани-Ферри заявил, что избранный президент Франции будет придерживаться жесткой политики по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза, передает «Би-Би-Си». Однако никто из ЕС не заинтересован в разрыве установленных связей в торговой сфере и по вопросам безопасности, поэтому Макрон не намерен наказывать Соединенное Королевство за желание выйти из сообщества европейских стран.

«В то же время у нас имеются разнонаправленные интересы по некоторым аспектам этих переговоров. Это будут трудные переговоры, он (Макрон) сам будет трудным переговорщиком», — прокомментировал советник. По словам Жана Пизани-Ферри, избранный президент Франции верит, что только объединенная Европа сможет решить все актуальные проблемы.​