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Кабул, 8 мая. Президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил ликвидацию главаря местной ячейки «Исламского государства»* Абдулы Хасиба.

Разведчики сообщают, что именно этот эмир ИГ* отдал приказ о серии нападений в стране, в том числе и атаке на военный госпиталь в Кабуле в марте.

Террориста уничтожили в ходе спецоперации, проведенной афганскими и американскими военными 27 апреля.

Генералы США назвали ликвидацию Хасиба важным шагом в борьбе с терроризмом в Афганистане. Однако российская сторона констатирует, что уничтожение террористов не приносит облегчения мирному населению этой страны и ситуация в Афганистане остается крайне напряженной.

С 2001 года Пентагон регулярно отправляют в Афганистан своих военных, отчитывается об «успехах», а в стране по-прежнему царит хаос. В комментариях РТ аналитик Камаль Алам объяснил, что боевые действия в Афганистане не увенчаются успехом до тех пор, пока власти этой страны не начнут координировать политический процесс.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.





* Организация запрещена на территории РФ.