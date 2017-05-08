Клинцевич назвал главную причину «топтания на месте» в борьбе с ИГ

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Москва, 8 мая. Главарь группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в РФ) Абдул Хасиб был ликвидирован в ходе совместной операции афганских и американских военных 27 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на командира вооруженных сил США в Афганистане Джона Николсона.

«Что называется, одним меньше. Но думаю, что в литавры бить все же не стоит. Потеря главарей не слишком сказывается на боеспособности ИГ*. Эта террористическая группировка держится не на личностях, а на средневековом фанатизме ее простых членов, готовых на автоматизме выполнить любой приказ, кто бы его ни отдавал», — написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, основные задачи — оставить экстремистов без массовой базы, перекрыть все каналы их финансирования и поставок оружия, обеспечить теснейшее взаимодействие сил, которые с ними борются. Одна из ключевых причин «топтания на месте» — это скрытая поддержка ИГ западными спецслужбами и, прежде всего, США, добавил он.

* Организация запрещена на территории РФ.