Главком ВКС РФ: В параде Победы в Москве участвуют летчики, воевавшие в Сирии

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Москва, 8 мая. По словам главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковника Виктора Бондарева, практически все летчики, которые будут принимать участие в московском параде в День Победы 9 мая, имеют опыт боевых действий в Сирии. Вернувшись из боевой командировки, пилоты будут демонстрировать фигуры высшего пилотажа в ходе парада.

«Впервые практически все пилоты, которые будут проходить над Красной площадью — это участники боевых действий в Сирии. Они все награждены высокими государственными наградам и с честью и достоинством выполнили там свой долг, а здесь показывают мастерство, которому во многих странах позавидуют», — рассказал главком ВКС РФ в телеэфире.

Бондарев отметил, что пилоты получат специальную медаль «За участие в военном параде в День Победы». «Мы должны показать все, чего мы достигли, что у нас есть лучшего», — подчеркнул главнокомандующий российских Воздушно-космических сил.