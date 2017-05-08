Дамаск: Курды борются с ИГ в Сирии на законных основаниях

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Дамаск, 8 мая. Глава МИД Сирии Валид аль-Муалем заявил, что борьба курдов с террористами ИГ* является законной и проходит в рамках сохранения единства Сирии, передает Reuters.

Сегодня в ходе пресс-конференции на вопрос о поддержке США курдских групп, включая ополчение YPG, которое Турция связывает с запрещенной Рабочей партии Курдистана, глава МИД Сирии Валид аль-Муалем заявил, что борьба курдов с ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в России) законна. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что эта борьба ведется в рамках сохранения единства Сирии.​

* Организация запрещена на территории РФ.