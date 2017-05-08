Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Оревуар, Олланд: стало известно, когда Макрон станет президентом Франции

Оревуар, Олланд: стало известно, когда Макрон станет президентом Франции

13:27  8 Мая 2017
187

Оревуар, Олланд: стало известно, когда Макрон станет президентом Франции

Париж, 8 мая. Стало известно, когда действующий президент Франции Франсуа Олланд передаст полномочия новому избранному лидеру республики Эммануэлю Макрону. 

Это произойдет в следующее воскресенье, 14 мая. С заявлением об этом выступил сегодня сам Франсуа Олланд, уточняет агентство AFP.

По последним данным МВД Франции, во втором туре президентских выборов во Франции основатель движения  «Вперед!» победил, набрав 66,1% голосов.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров