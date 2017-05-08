Оревуар, Олланд: стало известно, когда Макрон станет президентом Франции

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Париж, 8 мая. Стало известно, когда действующий президент Франции Франсуа Олланд передаст полномочия новому избранному лидеру республики Эммануэлю Макрону.

Это произойдет в следующее воскресенье, 14 мая. С заявлением об этом выступил сегодня сам Франсуа Олланд, уточняет агентство AFP.

По последним данным МВД Франции, во втором туре президентских выборов во Франции основатель движения «Вперед!» победил, набрав 66,1% голосов.

