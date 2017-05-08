Рабочего убило балкой на заводе в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 8 мая. Рабочий на екатеринбургском заводе, который расположен в микрорайоне Уралмаш, получил в цехе несовместимые с жизнью травмы. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

По данным ведомства, на мужчину рухнула огромная балка, в результате чего он скончался. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета опрашивают начальство цеха, чтобы установить, кто отвечает за технику безопасности, а также проводился ли с работниками инструктаж.

Как отметил официальный представитель ГУ МВД России по региону Валерий Горелых, трагический инцидент случился на предприятии, которое производит буровые установки, сообщает «Интерфакс».