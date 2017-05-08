Ford объявила о снижении цен на модели Kuga и Mondeo в России

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Москва, 8 мая. В России подешевели одни из самых популярных моделей Ford. Компания объявила о скидках, которые коснутся Kuga и Mondeo. Кроссовер можно купить за 1,244 млн рублей. Такова цена за автомобиль в комплектации Trend. В этой версии машина оснащена 2,5-литровым двигателем и коробкой автомат. Безопасность обеспечивают семь подушек. Модель оборудована аудиосистемой с шестью колонками.

Цена на Mondeo упала до 1,265 млн рублей, предыдущее предложение было на 45 тысяч дороже. Бизнес-седан в РФ доступен в четырех вариациях: Ambiente, Trend, Titanium и Titanium Plus.