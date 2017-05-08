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Происшествия
СК РФ возбудил дело после обрушения строящейся школы под Петербургом

СК РФ возбудил дело после обрушения строящейся школы под Петербургом

13:17  8 Мая 2017
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СК РФ возбудил дело после обрушения строящейся школы под Петербургом

Санкт-Петербург, 8 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту частичного обрушения строящегося здания школы под Петербургом. Об этом сообщили сегодня представители ведомства.

ЧП произошло накануне в поселке Мурино. В результате обрушения погиб мужчина. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, следователи устанавливают ответственных за соблюдение правил безопасности на стройке школы.
 

Ярослава Замысловатова
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