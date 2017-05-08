СК РФ возбудил дело после обрушения строящейся школы под Петербургом

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Санкт-Петербург, 8 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту частичного обрушения строящегося здания школы под Петербургом. Об этом сообщили сегодня представители ведомства.

ЧП произошло накануне в поселке Мурино. В результате обрушения погиб мужчина. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, следователи устанавливают ответственных за соблюдение правил безопасности на стройке школы.

