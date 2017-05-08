Лукашенко призвал избранного президента Франции Макрона к сотрудничеству

В закладки

Скопировать

Минск, 8 мая. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на пост президента Франции, отметив заинтересованность в развитии многоуровневых связей двух стран.

Минск заинтересован в развитии белорусско-французского сотрудничества на политическом, торгово-экономическом и гуманитарном уровнях. Александр Лукашенко поздравил представителя движения «Вперед!» Эммануэля Макрона с избранием на пост президента Франции. В поздравительной телеграмме говорится, что Белоруссия выступает за взаимовыгодное сотрудничество ради процветания двух стран. Напомним, что Макрон одержал победу во втором туре, он получил 66,1% голосов, обогнав свою соперницу Марин Ле Пен.​