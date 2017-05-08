ЛНР: ВСУ за сутки выпустили около 300 боеприпасов по территории республики

В закладки

Скопировать

Луганск, 8 мая. Ситуация в Донбассе продолжает оставаться неспокойной. Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве Луганской народной республики, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ЛНР порядка 300 боеприпасов, 11 раз нарушив режим тишины. В результате обстрелов со стороны ВСУ осколком от боеприпаса была ранена жительница поселка Фрунзе.

«Всего по территории республики было выпущено 283 мины и снаряда», — уточнил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Напомним, вопреки всем договоренностям, которые удалось достичь участникам контактной группы в Минске, в районе линии соприкосновения в Донбассе продолжаются выстрелы. Стороны заявляют о несоблюдении режима прекращения огня.