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Луганск, 8 мая. По информации разведывательных служб Народной милиции Луганской народной республики, в зоне вооруженного конфликта в Донбассе продолжаются случаи нарушения воинской дисциплины и дезертирства в рядах участвующих в конфликте подразделений Вооруженных сил Украины. При этом руководство подразделений ВСУ скрывает случаи дезертирства от вышестоящего командования.

«По информации нашей разведки, в ходе проверки подразделений 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ выявлено семь ранее скрытых случаев оставления военнослужащими места дислокации, три из них с оружием. Местонахождение дезертиров до сих пор неизвестно. По всем фактам начато расследование», — сообщил в ходе брифинга официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко.

По информации НМ ЛНР, в рядах ВСУ продолжает ухудшаться воинская дисциплина и морально-психическое состояние бойцов ВСУ — регулярно возникают конфликты на почве алкогольного опьянения, фиксируются случаи мародерства, неуставных взаимоотношений и самоубийств среди украинских военных.