Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ученые объяснили, почему мужчинами не нравятся женщины с высоким уровнем IQ

Ученые объяснили, почему мужчинами не нравятся женщины с высоким уровнем IQ

14:30  8 Мая 2017
54

Ученые объяснили, почему мужчинами не нравятся женщины с высоким уровнем IQ

Вашингтон, 8 мая. Ученые из США провели ряд исследований и определили, что умным женщинам намного труднее построить отношения и выйти замуж, нежели девушкам с невысоким интеллектуальным потенциалом. Об этом сообщает издание Psychology Daily.

Исследование основывалось на оценке интеллектуальных способностей представительниц прекрасной половины человечества разных возрастов, которым предлагали решить арифметические и логические задачи, а также задавали лингвистические вопросы. После этого мужчинам предложили выбрать среди участниц ту, с которой он хотел бы встретиться.

Ученые объяснили, почему мужчинами не нравятся женщины с высоким уровнем IQ

Результат не удивил американских специалистов. Подавляющее большинство мужчин захотело пообщаться с более простыми девушками, которые не способны решать вышеуказанные задачи. 

Как отметили специалисты, выбор мужчин являлся параллельно и их проблемой. По мнению экспертов, такой выбор обусловлен неуверенностью мужчин в полном соответствии с образом «ловеласа». Когда мужчина умнее своей возлюбленной, то он может так самоутверждаться.  

#ученые #интеллект #женщина #мужчина
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров