Новости ДНР и ЛНР: Захарченко отреагировал на покушение, Донбасс готовится ко Дню Победы

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Новороссия, 8 мая. На автотрассе неподалеку от мемориального комплекса «Саур-Могила» прогремело два взрыва. Александр Захарченко назвал случившееся актом устрашения, спланированным и осуществленным Киевом. В Донецке прошел турнир по пулевой стрельбе для ополченцев, получивших ранения в боях с украинскими карателями. Молодежь ЛНР вышла на автопробег в канун Дня Победы. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Теракт у «Саур-Могилы»

Сегодня утром на автомобильной дороге в Шахтерском районе ДНР прогремели два взрыва. Инцидент произошел около мемориального комплекса «Саур-Могила», где были запланированы памятные мероприятия в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Пострадавших нет. Взрывы раздались незадолго до того, как по автодороге должен был проехать кортеж главы ДНР Александра Захарченко. В настоящий момент власти ДНР классифицировали эти взрывы как теракт, подготовленный украинской стороной с целью устрашения.

Для расследования случившегося в городе Шахтерск в срочном порядке был собран оперативный штаб. В него вошли представители МВД, а также сотрудники министерства госбезопасности и министерства чрезвычайных ситуаций ДНР.

Местность вокруг «Саур-Могилы» прочесывается и проверяется. На трассе, ведущей к мемориальному комплексу, было найдено и обезврежено несколько боеприпасов фугасного типа. Один из них глава ДНР Александр Захарченко впоследствии продемонстрировал журналистам.

«Украина сделала нам «подарок». Шесть взрывных устройств сработало, одно разминировали, два не взорвались», — отметил он.

Возложение цветов

Как бы там ни было, украинским фугасам не удалось сорвать торжества по случаю близящегося Дня Победы. Около 15 тысяч жителей ДНР собрались около «Саур-Могилы». Некоторое время спустя к ним присоединился и Александр Захарченко. Взрывы украинских фугасов не помешали главе ДНР принять участие в памятном мероприятии. Вместе со своими соотечественниками Захарченко возложил цветы к мемориалу погибшим воинам.

Курган «Саур-Могила» — одна из высочайших точек на территории ДНР. В ходе ожесточенных боев в августе 2014 года расположенный на кургане мемориал несколько раз попадал под обстрелы украинских силовиков. Сейчас он практически полностью разрушен.

Турнир в Донецке

В Донецке прошел турнир по пулевой стрельбе, организованный для ополченцев ДНР и ЛНР, получивших ранения и увечья в боях с украинскими силовики. Мероприятие длилось около шести часов. Стрельба по мишеням велась из пистолета Макарова и автомата Калашникова. В финал турнира вышло 20 человек. Первые места турнира заняли Иван Пинаев из Горловки и Олег Погребняк из Луганска.

«Сегодня в стрелковом клубе «Артемида» на южной окраине Донецка прошел турнир по пулевой стрельбе. Всего в соревнованиях приняло участие 44 спортсмена из ДНР и ЛНР. Среди них, в основном, военные, получившие ранения и увечья в ходе боевых действий 2014–2017 годов, а также 10 гражданских инвалидов-колясочников из организации «Новая жизнь», — сообщает пресс-служба министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Автопробег в Свердловске

В ЛНР в преддверии Дня Победы молодежь Свердловска провела праздничный автопробег. Активисты возложили цветы к памятным местам Великой Отечественной войны.

«Молодые ребята, одетые в военную форму далеких сороковых годов и форму нашего времени, украсили свои автомобили Георгиевскими лентами, флагами и отправились по памятным местам Свердловска и Свердловского района. У каждого памятника участники автопробега почтили погибших минутой молчания и возлагали цветы», — рассказывает руководитель Свердловского отделения Ассоциации молодежи Луганщины Алина Ермакова.

Обстрелы ДНР и ЛНР

Украинские каратели продолжают обстрелы территорий народных республик даже в эти праздничные дни. За минувшие сутки Украина 43 раза нарушила режим тишины на территории ДНР. Обстрелам подверглись 12 населенных пунктов провозглашенной республики. По данным оперативного командования ДНР, в ходе обстрелов украинские силовики применяли танки и другую бронетехнику, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

При обстреле западных пригородов Донецка был ранен мирный житель. «В поселке Трудовские в результате обстрела со стороны ВСУ осколочное ранение получил мужчина 1974 года рождения», — сообщают в военном командовании ДНР.

На территории ЛНР за прошедший день украинская сторона нарушила режим перемирия 11 раз. Обстрелам подверглись села Сокольники и Калиново, поселок городского типа Фрунзе и город Первомайск. При обстрелах была использована тяжелая артиллерия, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.